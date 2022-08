House of the Dragon: il secondo episodio ha superato gli spettatori del primo

La seconda puntata della serie televisiva House of the Dragon ha fatto meglio della prima in termini di quantità di pubblico. È stata infatti vista da 10,2 milioni di spettatori, contro i 10 milioni della premiere.

La locandina di House of the Dragon

Lo scarto potrà sembrare minimo, ma il semplice fatto che sia in positivo è più che sufficiente a far parlare di un grande successo, visto che di solito le seconde puntate delle serie TV sono quelle che vedono un calo degli spettatori, proporzionato al gradimento dell'esordio. In questo caso, evidentemente, quelli a cui è piaciuta la prima puntata non solo sono la maggioranza, ma sono stati anche in grado di attirare del nuovo pubblico con il loro entusiasmo.

Nel frattempo il primo episodio ha raggiunto un totale di 25 milioni di spettatori, facendo numeri degni di Il Trono di Spade, la serie di cui House of the Dragon è prequel.

Che HBO fosse soddisfatta di House of the Dragon lo si era ben capito da diversi segnali, come ad esempio il rinnovo della serie per una seconda stagione. Del resto, con questi numeri, quale emittente o servizio non lo sarebbe?