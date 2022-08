Apple Arcade: giochi di settembre 2022 svelati, compreso il nuovo Shovel Knight

Tramite una segnalazione di alcuni utenti di ResetEra abbiamo modo di vedere quali sono i giochi di settembre 2022 inclusi nell'abbonamento di Apple Arcade. Ecco la lista e le date di disponibilità:

Hanx 101 Trivia - 2 settembre 2022

Horizon Chase 2 - 9 settembre 2022

Garden Tails - 16 settembre 2022

Shovel Knight Dig - 23 settembre 2022

Gris - 30 settembre 2022

Tra i nomi più di spicco vi sono certamente Shovel Knight Dig e Gris. Il primo è il nuovo gioco della saga di Shovel Knight, per mobile nel quale prendiamo il controllo del titolare cavaliere e andremo a dare la caccia a Drill Knight, che ha turbato la pace dell'accampamento del nostro protagonista e ha rubato il suo bottino. Il gioco è strutturato come un roguelike con livelli che generati proceduralmente a partire da sezioni create a mano dagli sviluppatori. Dovremo immergerci nelle profondità della terra raccogliendo potenziamenti per Shovel Knight, sconfiggendo nemici e incontrando nuovi personaggi.

Gris è invece un'avventura narrativa nella quale controlliamo una "ragazza piena di speranze e persa nel suo mondo, che si trova a vivere un'esperienza molto difficile. A questo viaggio nel dolore fa da contraltare il suo abito, che le fornisce nuove abilità per affrontare una cupa realtà. Con l'evolversi della storia, Gris crescerà emotivamente e imparerà a vedere il suo mondo in modo diverso, scoprendo nuove strade da percorrere usando abilità che prima non aveva."

Diteci, cosa ne pensate di questi giochi per Apple Arcade di settembre 2022? Ricordiamo che da qualche tempo è stato aggiunto anche Jetpack Joyride 2.