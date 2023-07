PlayStation VR2 può funzionare su PC, ma serve un adattatore che... non esiste ancora

PlayStation VR2 può funzionare su PC, anche se richiede un adattatore che in questo momento non esiste ancora: lo ha rivelato un team di sviluppatori che si è messo appunto in testa di usare il visore Sony sulla piattaforma Windows.

Capace di totalizzare vendite superiori all'originale PS VR nelle prime settimane, PlayStation VR2 vanta senza dubbio una componentistica di tutto rispetto ed è dunque chiaro il motivo per cui si stiano conducendo questi test.

Per quanto riguarda l'adattatore che consentirebbe di rendere compatibile il visore Sony con i PC, il team proverà a realizzarne uno custom nella speranza che qualche azienda decida poi di produrlo in massa e di metterlo in vendita.