Apple regala un altro anno di servizio SOS satellitare ai possessori di iPhone 14

L'anno aggiuntivo andrà a estendere, anche per gli utenti iPhone in Italia, il periodo di copertura per le comunicazioni in situazioni di emergenza, inizialmente di due anni ai tempi del lancio.

In condizioni ottimali, i possessori di iPhone 14 e iPhone 15 possono aspettarsi che i messaggi siano inviati e ricevuti entro 15 secondi. In questo lasso di tempo, vengono richiesti dettagli minori come l'altitudine e il livello della batteria dell'iPhone, al fine di triangolare con precisione la posizione del dispositivo.

La dichiarazione di Apple riguardo l'estensione gratuita della copertura satellitare sottolinea anche come la funzione abbia contribuito a salvare numerose vite in situazioni critiche. Per garantire la comunicazione affidabile con un satellite, è necessario posizionare il dispositivo in un'area aperta, evitando ostacoli come alberi, edifici o fogliame che potrebbero interferire con l'invio o la ricezione rapida dei messaggi .

Efficace nei casi d'emergenza

Perché la funzione operi correttamente, è necessario posizionarsi favorendo una chiara visione del cielo

Ogni attivazione della funzione innesca immediatamente l'intervento di un operatore umano, il quale gestisce l'emergenza nella lingua impostata sul telefono dell'utente.

Inoltre, il servizio può essere utilizzato per condividere la posizione con amici e familiari nelle aree non coperte dalla rete cellulare.

Il vicepresidente marketing di Apple, Kaiann Drance, ha affermato che il servizio SOS di emergenza via satellite ha giocato un ruolo significativo nel salvare vite umane a livello globale.

Ci sono stati diversi casi documentati in cui l'Emergency SOS è risultato efficace, come ad esempio quando ha coordinato il soccorso di un uomo il cui veicolo era precipitato in un canyon.

In un'altra situazione, questa funzione ha preservato la vita di una famiglia di cinque persone durante gli incendi in Maui alle Hawaii.

Presente anche in territorio italiano, questo servizio amplifica l'utilità dell'iPhone come strumento per l'assistenza in casi di emergenza.

È fondamentale notare che l'utilizzo del servizio SOS Emergenze è senza costi anche per i detentori di iPhone 15. Ed è assurdo pensare che proprio pochi giorni fa Qualcomm abbia scelto di interrompere proprio il medesimo servizio offerto però ai produttori di smartphone Android.