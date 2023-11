Qualcomm abbandona il progetto Snapdragon Satellite per mancato interesse dei produttori

Sembra che il disinteresse dei produttori di smartphone abbia spento i piani di Qualcomm per il progetto di messaggistica satellitare Snapdragon Satellite.

Ad inizio anno, nel contesto del Consumer Electronics Show di Las Vegas, Qualcomm ha presentato il progetto Snapdragon Satellite, mirato a consentire agli utenti di dispositivi Android l'invio di messaggi di testo via satellite in assenza di copertura cellulare, in risposta alla funzione di emergenza SOS integrata negli smartphone Apple. Tuttavia, l'implementazione del progetto non ha raggiunto gli esiti auspicati dalla società e Snapdragon Satellite non vedrà mai luce: Qualcomm e Iridium hanno annunciato la cessazione della partnership lo scorso 3 novembe. La circostanza che ha spinto il produttore di chip californiano a interrompere lo sviluppo è rinvenibile in un comunicato stampa dove si sostiene che, benché la tecnologia fosse pronta e dimostrata ai produttori, la decisione di non adottarla abbia prevalso in questi ultimi.

Interruzione delle comunicazioni Il CES si tiene ogni anno a Las Vegas nel mese di gennaio Snapdragon Satellite è stato concepito in risposta all'interesse in crescita verso le comunicazioni bidirezionali via satellite, amplificato dall'introduzione della funzione SOS a partire dagli iPhone 14. Pensato come opzione d'emergenza, questo sistema non mirava a prendere il posto di piattaforme come WhatsApp o iMessage a causa della sua lentezza, proponendosi invece di operare in situazioni senza connettività cellulare, richiedendo solo una visione chiara e diretta del cielo per operare. Qualcomm ha già tirato i remi in barca: la conclusione della collaborazione con Iridium, che gestisce la costellazione di satelliti alla base della tecnologia, si risolverà in data 3 dicembre.

Nonostante il progetto sia stato sviluppato e dimostrato con successo, i produttori di smartphone hanno fatto un passo indietro. Le aziende hanno espresso una preferenza per soluzioni basate sugli standard di compagnie già affermate nell'ambito della connettività satellitare.

In altre parole, la presenza di Qualcomm avrebbe giocato un ruolo determinante nella scelta di non aderire. Un fattore aggiuntivo potrebbe essere stato il prezzo della comunicazione via satellite, che potrebbe aver frenato alcuni produttori.

Ricordiamo che attualmente è Apple a sopportare i costi associati alle chiamate di emergenza SOS.