Metal Gear Solid Master Collection: una mod aggiunge il supporto all'ultrawide e molto altro

In attesa che Konami risolva alcune delle magagne riscontrate dagli acquirenti della Metal Gear Solid Master Collection Vol.1, la community non ha perso tempo e ha realizzato alcune mod per PC davvero molto utili, come MGSHDFix che oltre a permettere di modificare la risoluzione, adatta il gioco per gli schermi ultrawide e apporta una serie di migliorie sicuramente molto gradite.

In particolare, oltre a permette di regolare liberamente la risoluzione, con opzioni pensate anche per gli schermi ultrawide, la mod include un HUD sperimentale con formato 16:9 per Metal Gear Solid 2 e 3, la modalità di visualizzazione finestra senza bordi, la possibilità di saltare l'avvio del launcher, alcune correzioni all'aspect ratio e un'opzione per regolare il filtro anisitropico.

Vediamo l'elenco completo delle funzionalità di MGSHDFix:

Supporto per risoluzione personalizzata/ultrawide

Opzione sperimentale HUD 16:9 che ridimensiona HUD/filmati (MGS2/MGS3)

Modalità senza bordi/finestra

Attiva/disattiva cursore del mouse

Regolazione della sensibilità del mouse (MGS3)

Correzione dell'aspect ratio di gameplay/cutscene (MGS2/MGS3)

Salta l'avvio del launcher

Salta i loghi introduttivi (MGS2/MGS3)

Filtro anisotropico regolabile (MGS2/MGS3)

Aumento dei limiti di dimensione delle texture. (MG1/MG2/MGS3)

Purtroppo la mod non include nessuna miglioria per il primo Metal Gear Solid, che dunque rimane con la risoluzione 240p e formato 4:3.

La mod realizzata da Lyall è disponibile su GitHub a questo indirizzo se siete interessati, dove troverete anche tutte le istruzioni per installarla correttamente.