La Silicon Valley discute di argomenti seri: le armi AI dovrebbero avere il diritto di uccidere?

L'idea che armi autonome alimentate dall'IA possano un giorno decidere autonomamente di uccidere è oggetto di un acceso dibattito nella Silicon Valley. Sebbene alcuni leader, come Brandon Tseng di Shield AI, abbiano dichiarato che negli Stati Uniti non si vedranno mai armi interamente autonome , altri, come Palmer Luckey di Anduril, si mostrano più aperti alla possibilità , mettendo in discussione le attuali opposizioni alla piena autonomia delle armi.

Posizioni divergenti sulla moralità delle armi autonome

Mentre Tseng sostiene che il Congresso e il pubblico non vogliano armi autonome, Luckey offre una visione più complessa, sostenendo che le attuali armi non autonome non hanno moralità: "dove sta il valore morale in una mina terrestre che non distingue tra un autobus scolastico e un carro armato?", ha affermato Luckey. Queste parole riflettono le tensioni tra coloro che vedono le armi autonome come una minaccia e chi, come Luckey, ritiene che la tecnologia possa essere sviluppata responsabilmente.

Brandon Tseng di Shield AI.

Tra coloro che sostengono il mantenimento del controllo umano, Trae Stephens, co-fondatore di Anduril (e quindi in contrapposizione con l'idea di Luckey, almeno in parte), sottolinea l'importanza di avere una persona responsabile nelle decisioni letali. Tuttavia, non ha escluso che un giorno le armi autonome possano prendere decisioni senza intervento umano, purché ci sia qualcuno da ritenere responsabile.