Microsoft potrebbe lanciare un nuovo tier di Xbox Game Pass solo per il cloud gaming

Il tutto sarebbe legato all'espansione in programma per Xbox Cloud Gaming, con Microsoft che il prossimo mese dovrebbe iniziare i primi test per espandere la compatibilità del servizio anche ai giochi acquistati dagli utenti tramite Xbox Store, laddove al momento è limitato al solo catalogo di PC e Xbox Game Pass.

Stando alle fonti di Jez Corden di Windows Central, Microsoft potrebbe lanciare in futuro un nuovo tier di Xbox Game Pass esclusivamente incentrato sul cloud gaming che darà modo agli abbonati di giocare in streaming da qualsiasi dispositivo compatibile. Ricordiamo che Xbox Cloud Gamin al momento è incluso solo con l'Ultimate, ovvero l'abbonamento più costoso.

Game Pass sarà obbligatorio per giocare in cloud ai titoli acquistati su Xbox Store

Stando alle fonti di Corden per poter giocare in streaming ai titoli acquistati su Xbox Store inizialmente sarà necessario possedere una sottoscrizione attiva a Xbox Game Pass Ultimate, un requisito a quanto pare necessario per rendere sostenibile questa presunta versione rinnovata di Xbox Cloud Gaming.

Xbox Cloud Gaming

Di conseguenza, pare che Microsoft stia lavorando anche a un nuovo tier del Game Pass più economico solo per il cloud, in modo da venire incontro all'utenza più interessata alla possibilità di giocare in streaming alla propria libreria che agli altri vantaggi relativi all'Ultimate.

Ovviamente le informazioni qui sopra sono da prendere con le pinze in attesa di conferme ufficiali direttamente da parte di Microsoft. A ogni modo si tratta di indiscrezioni quantomeno credibili, specie considerando che anche il portale The Verge ha ricevuto dettagli simili sulle novità in arrivo per Xbox Cloud Gaming.