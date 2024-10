I chip Ryzen 9000X3D di AMD potrebbero deludere chi si aspettava un miglioramento significativo

Di recente abbiamo parlato del Ryzen 9800X3D , un chip che faceva ben sperare riguardo alla potenza di questa nuova serie . Tuttavia, sembra che le novità riguardanti la serie 9000X3D non saranno così rivoluzionarie come sperato. Secondo un leak, la nuova generazione potrebbe offrire miglioramenti contenuti rispetto alla precedente, deludendo chi si aspettava un grande salto in avanti.

Un incremento limitato delle prestazioni

Un report di HardwareLuxx ha rivelato alcuni dettagli sui processori Ryzen 9000X3D, evidenziando che l'incremento di performance multicore, sebbene presente, non sembra straordinario. In particolare, un processore a otto core della serie 9000X3D supera il Ryzen 7 7900X3D di un 28% in Cinebench R23. Tuttavia, nei giochi come Black Myth: Wukong e Shadow of the Tomb Raider, l'aumento registrato è stato solo del 2%. Questi numeri indicano che, sebbene la serie X3D presenti miglioramenti in determinati scenari, non rappresenta la rivoluzione tanto attesa rispetto alla linea Ryzen 9000 standard.

Una delle slide, con il paragone tra le performance dei 9000 e i 9000X3D.

Secondo MSI, che ha presentato le slide in questione a HardwareLuxx "le prestazioni dovrebbero migliorare con i prodotti retail", suggerendo che i risultati potrebbero variare. Tuttavia, resta il dubbio su quanto questi miglioramenti influenzeranno l'esperienza complessiva, considerando che molti si aspettavano prestazioni significativamente più alte.