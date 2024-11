Un leak svela le specifiche tecniche di ASUS ROG Phone 9 e 9 Pro

ASUS ROG Phone 9: le specifiche tecniche

Entrambi i modelli presenteranno un display PMOLED da 6,78 pollici di diagonale e risoluzione 2448 x 1080 pixel, con frequenza d'aggiornamento da 120 Hz. Grazie alla funzionalità Game Genie, sarà poi possibile raggiungere una frequenza d'aggiornamento massima pari a 185 Hz, per alcuni titoli selezionati. Sotto il cofano troveremo il nuovo chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite, mosso alternativamente da 12 o 16 GB di RAM in base al modello standard o Pro. Si tratterà dunque di un chip da top di gamma, che garantirà ottime prestazioni per l'avvio senza problemi dei titoli più recenti.

ASUS ROG Phone 9

Passiamo poi al comparto fotocamere, dove sarà presente un sensore principale da 50 megapixel, accompagnato sul lato anteriore da un sensore da 32 megapixel. ASUS ROG Phone 9 misurerà 163,77 millimetri in altezza per 76,78 millimetri in larghezza, oltre che 8,9 millimetri di spessore, ed entrambi i modelli presenteranno il sistema operativo Android 15 preinstallato al loro interno. All'interno della confezione troveremo poi un adattatore per la ricarica da 65 W di potenza, nonostante al momento non conosciamo le specifiche tecniche relative alle batterie dei due rispettivi modelli.