Svelato il primo set di LEGO Horizon Adventures: Aloy e Varl contro Arcapode e Secodonte

"Aloy e Varl contro Arcapode e Secodonte" è il primo set LEGO tratto dal videogioco LEGO Horizon Adventures (in precedenza era stato realizzato un set dedicato al collolungo, tratto però da Horizon Forbidden West, uno dei capitoli della serie principale). Attualmente è disponibile solo in prenotazione, in vista del lancio previsto per il 1° marzo 2025.

Il set costa 44,99 euro ed è compostato da un totale di 768 pezzi. Il contenuto del set è praticamente esplicitato dal titolo. Dentro si trovano infatti Aloy e Varl in formato LEGO, che devono verdersela contro un arcapode e un secodonte, entrambi da costruire.