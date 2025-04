Il cosplay di Esil da Solo Leveling firmato da Starie è carinissimo

Solo Leveling sta riscuotendo grandissimo successo grazie alla seconda stagione dell'anime. L'adattamento dell'opera di Chugong non ha di certo tradito le aspettative, proponendo scontri mozzafiato con animazioni di altissima qualità, andando anche ad approfondire la trama e introducendo nuovi personaggi. Tra questi c'è anche il demone Esil Radiru, protagonista del cosplay di Starie.

Esil, una potente principessa della famiglia Radiru, appartiene a un temibile clan di demoni che il protagonista Jinwoo è destinato a sfidare all'interno del vasto e pericoloso Castello dei Demoni, un imponente dungeon con sfide mortali che il ragazzo decide di affrontare per ottenere gli ingredienti per una pozione straordinaria, la sola speranza per risvegliare la sua madre dal coma. Durante il loro primo incontro Esil cerca di eliminare Jinwoo, ma finisce per arrendersi sopraffatta dalla sua enorme forza e decide di collaborare con lui, aiutandolo in alcuni momenti cruciali.