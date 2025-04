Nelle Top 10 di Netflix dei più visti in Italia c'è anche un medical drama alla Grey's Anatomy

Come ogni settimana, Netflix ha svelato qual è la classifica dei film e delle serie TV più viste in Italia. Partiamo subito da queste ultime, con una Top 10:

Adolescence - Mini serie Nuova Scena - Stagione 2 Manuale per Signorine - Stagione 1 Atrapados: In Trappola - Stagione 1 The Residence - Stagione 1 Pulse - Stagione 1 S.W.A.T. - Stagione 7 Gone Girls: Il Serial Killer di Long Island - Stagione 1 Devil May Cry - Stagione 1 Knokke Off - Stagione 2

Le novità della settimana sono Nuova Scena, Pulse (un medical drama), S.W.A.T., Gone Girls e Devil May Cry, che riesce a entrare in Top 10 anche se per poco. Ottimo anche il risultato per Adolescence, che per quattro settimane di fila è in prima posizione, non per caso vista la qualità.