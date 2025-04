Svelati i requisiti PC minimi per la Closed Alpha di Marathon, sono molto accessibili

Tra poche settimane si svolgerà la Closed Alpha di Marathon, un primo appuntamento per provare in anteprima l'extraction shooter prima del suo debutto nei negozi. Purtroppo i giocatori italiani non potranno prendervi pare (sarà accessibile solo in Nord America), ma in compenso sono stati svelati i requisiti di sistema minimi della versione PC, il che dovrebbe darci quantomeno un'idea della configurazione necessaria per giocare decentemente.

Fortunatamente sembrano piuttosto accessibili e dovrebbero venire incontro anche chi ha una configurazione non particolarmente performante o con qualche anno sulle spalle. Infatti, si parla di schede grafiche datate come la GeForce GTX 1050 Ti, la AMD Radeon RX 5500 XT e l'economica Intel Arc A580. Allo stesso modo per il processore basta un Intel Core i5-6600 o un Ryzen 5 2600.