WhatsApp per iOS si prepara a introdurre notifiche per i cambi di username

Sebbene non sia ancora disponibile per i tester, WABetaInfo ha scoperto le prime tracce del sistema di notifica integrato direttamente nelle conversazioni . L'obiettivo? Migliorare la chiarezza e ridurre al minimo i rischi di confusione o possibili tentativi di impersonificazione, mostrando ai partecipanti di una chat un messaggio automatico ogni volta che un contatto cambia il proprio nome utente.

WhatsApp continua a lavorare dietro le quinte per introdurre una delle funzionalità più richieste dai suoi utenti: la possibilità di scegliere un username univoco. E con questa novità, arriva anche un sistema di notifica pensato per informare automaticamente i contatti ogni volta che un nome utente viene creato, modificato o rimosso. La funzione è ora in fase di test su iOS, nella versione beta 25.11.10.72, rilasciata attraverso il programma TestFlight.

Non si tratta di un'opzione che si potrà disattivare : le notifiche saranno obbligatorie per tutti, a prescindere dalle preferenze dell'utente. Una scelta deliberata da parte di WhatsApp per garantire la massima trasparenza. Così facendo, si evita che i contatti restino disorientati di fronte a un nome utente che cambia all'improvviso, rischiando di non riconoscere più la persona con cui stanno parlando.

Secondo quanto riportato, ogni volta che un utente imposta, cambia o elimina il suo username, WhatsApp mostrerà un messaggio in chat che segnala l'avvenuta modifica. Il messaggio sarà generato dal sistema e visibile a tutti i partecipanti della conversazione. Un po' come accade già oggi con i cambi di numero o l'aggiunta/rimozione da gruppi.

Perché questa funzione è importante

Oltre a evitare fraintendimenti, la nuova funzionalità ha anche una valenza in termini di sicurezza. In particolare, sarà utile per individuare eventuali comportamenti sospetti da parte di utenti sconosciuti o poco affidabili. Se qualcuno dovesse modificare drasticamente il proprio username - ad esempio passando da un nome chiaramente identificabile a uno anonimo o fuorviante - gli altri membri della chat potranno notarlo immediatamente.

Ciò non equivale a un sistema di verifica dell'identità, ma rappresenta comunque un ulteriore livello di consapevolezza. In un'epoca in cui i tentativi di phishing e le truffe online sono in costante aumento, anche piccoli accorgimenti come questo possono fare la differenza (come già sta facendo anche Microsoft Edge).

Al momento non esiste una data ufficiale di rilascio, ma la presenza del codice nella versione beta indica che il lancio potrebbe avvenire nei prossimi aggiornamenti, probabilmente in concomitanza con il debutto della gestione completa degli username. WhatsApp sta infatti lavorando all'introduzione di profili personalizzati, più simili a quelli dei social, e questa funzione sarà parte integrante del nuovo sistema.