Agatha All Along torna con un trailer al D23: è la nuova serie Marvel su Disney+

Annunciato nel 2021, probabilmente è stato messo in cantiere sull'onda dell'entusiasmo iniziale attorno alle produzioni originali dei Marvel Studios per la piattaforma Disney+, che poi però hanno subito un netto ridimensionamento alla luce della stanchezza manifestata dal pubblico.

Agatha All Along si pone senza dubbio come un progetto bizzarro, se consideriamo che si basa su di un personaggio di terza o quarta fascia all'interno del Marvel Cinematic Universe, una vecchia strega che al più funge da comprimaria rispetto alle storie di Scarlet Witch.

Protagonista dello show è appunto Agatha Harkness, che ritroviamo dopo gli eventi di WandaVision , privata dei suoi poteri di strega e disperatamente alla ricerca di un modo per riottenerli: un percorso che, a quanto pare, richiede la presenza di altre creature come lei.

Agatha All Along è stata mostrata con un nuovo trailer al D23 , dopo il teaser di qualche settimana fa: un video che ribadisce i presupposti della serie televisiva Marvel, che farà il proprio debutto sulla piattaforma streaming Disney+ il 18 settembre con i primi due episodi.

Vita da strega

Come detto, sono passate alcune settimane dal primo teaser trailer di Agatha All Along, e nel nuovo video ritroviamo i personaggi e le ambientazioni introdotte in tale sede, a restituire l'idea di uno show dai chiari riferimenti horror ma con una chiara vena di leggerezza.

Sarà molto interessante vedere come verrà accolta la serie dagli abbonati a Disney+, che proprio alla luce della sottoscrizione si pongono come un pubblico nettamente diverso rispetto a quello cinematografico, che investe tempo e denaro nelle pellicole in cui crede.