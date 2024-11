Un agente IA che controlla i computer: Operator di OpenAI arriverà già a gennaio?

La tempistica per l'arrivo di Operator al pubblico rimane ancora sconosciuta, ma il suo sviluppo segna un passaggio fondamentale verso sistemi di intelligenza artificiale in grado di interagire attivamente con le interfacce dei computer, piuttosto che limitarsi a elaborare testi e immagini.

OpenAI, l'azienda leader nello sviluppo di modelli di intelligenza artificiale, si prepara a pubblicare un agente IA autonomo dal nome in codice "Operator" . Secondo Bloomberg, il debutto è previsto per gennaio come anteprima di ricerca e strumento per sviluppatori.

Una mossa che intensifica la competizione tra i colossi della tecnologia impegnati nello sviluppo di agenti AI, visto che Anthropic ha recentemente introdotto la sua funzionalità di "utilizzo del computer", mentre Google starebbe preparando la propria versione per dicembre.

Sam Altman, CEO di OpenAI

Tutte le principali aziende di intelligenza artificiale hanno insomma promesso agenti IA autonomi e OpenAI ha recentemente enfatizzato questa possibilità. In un forum "Ask Me Anything" su Reddit poche settimane fa, il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha dichiarato: "Avremo modelli sempre migliori", ma "Penso che la cosa che sembrerà la prossima grande svolta saranno gli agenti".

A un evento stampa OpenAI prima del Dev Day annuale dell'azienda il mese scorso, il responsabile del prodotto Kevin Weil ha affermato: "Penso che il 2025 sarà l'anno in cui i sistemi di agenti arriveranno finalmente al grande pubblico".

I laboratori di intelligenza artificiale si trovano ad affrontare una crescente pressione per monetizzare i loro costosi modelli, soprattutto perché i miglioramenti incrementali potrebbero non giustificare prezzi più elevati per gli utenti. La speranza è che gli agenti autonomi siano il prossimo prodotto rivoluzionario, un'innovazione su scala ChatGPT che convalidi l'enorme investimento nello sviluppo dell'IA. Anche perché pare che Orion di OpenAI potrebbe non essere l'IA rivoluzionaria che tutti si aspettano.

Con l'arrivo di agenti IA autonomi come Operator sarà però cruciale garantire che questi agenti vengano sviluppati e utilizzati in modo responsabile, tenendo conto delle possibili implicazioni sociali ed economiche. Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.