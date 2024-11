Dopo l'accoglienza di Shattered Space, Bethesda pensa di aver sbagliato a lanciare prima i veicoli di terra

Come saprete, Shattered Space, la prima espansione di Starfield , non è stata accolta benissimo per via della scarsità di contenuti percepita dagli utenti. L'accoglienza negativa ha fatto riflettere anche Bethesda, con Todd Howard, il capo dello studio, che è arrivato a chiedersi se aggiungere i veicoli a Starfield tramite un aggiornamento gratuito , pubblicato prima dell'espansione, sia stata la scelta giusta.

Lanci sbagliati

Anche nella nostra recensione di Shattered Space siamo stati molto critici con l'espansione, sottolineando anche la mancata aggiunta di nuove funzionalità. Proprio per questo la pubblicazione del veicolo di terra prima del DLC maggiore potrebbe essere stato un errore.

A svelare il pensiero di Howard è stato Phil Spencer, il capo della divisione gaming di Microsoft, in un'intervista concessa a Game File, in cui ha spiegato come il capo di Bethesda si fosse pentito dell'errore fatto scegliendo per il lancio anticipato. "Todd ed io abbiamo parlato di Shattered Space. Starfield è un gioco a cui ho dedicato molte ore e che adoro davvero, ma hanno avuto questa cosa di aggiungere funzionalità durante l'anno e poi hanno rilasciato un'espansione."

Quindi Spencer ha tirato in ballo i feedback dei fan, che hanno portato Howard a interrogarsi sulle mosse fatte: "Alcuni dei feedback ricevuti sull'espansione sono stati: 'Volevamo più funzionalità'. E lui mi ha detto: 'Beh, avremmo dovuto aspettare per mettere i veicoli?'" Insomma, secondo Howard un lancio contemporaneo dell'aggiornamento del rover con l'espansione avrebbe potuto produrre un effetto diverso. Si tratta in realtà di una modalità molto comune di gestire queste situazioni. Pensate all'ultima espansione di Diablo IV che è stata lanciata insieme a una mega patch gratuita. In questo modo molti utenti hanno percepito le aggiunte per tutti, come comunque parte dell'espansione del gioco.