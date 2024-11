I videogiocatori italiani prediligono lo smartphone, ma anche PC e console vanno forte

"La crescente importanza della personalizzazione e della qualità dei dispositivi utilizzati per giocare è un altro aspetto chiave che emerge dall'indagine: per giocatori sempre più attenti alla scelta di accessori performanti e alla creazione di spazi dedicati al gioco, il gaming rappresenta un prezioso momento gratificante in un mondo iperconnesso e frenetico."

"Il Samsung Trend Radar evidenzia che all'interno del mondo gaming convivono diverse anime: l'accessibilità del gioco da mobile, che conquista quasi la metà dei giocatori , si affianca alla ricerca di esperienze più immersive e specializzate offerte da PC e console", ha dichiarato Emanuele De Longhi, Head of Corporate Marketing di Samsung Electronics Italia.

Stando ai risultati di una nuova ricerca effettuata da Samsung, i videogiocatori italiani prediligono lo smartphone , utilizzato dal 44% degli utenti per giocare almeno una volta a settimana, ma non disdegnano PC e console , che raggiungono rispettivamente il 24% e il 23% di preferenza.

I risultati della ricerca

Lo studio ha indagato sulle motivazioni che portano le persone ad affacciarsi al mondo dei videogiochi, rivelando un ampio spettro di risposte. Per la maggior parte degli intervistati (57%), il divertimento rappresenta la ragione principale per giocare. La fuga dalla routine quotidiana è un altro motivo significativo (44%), così come la possibilità di alleviare lo stress (38%).

Una giocatrice su tablet

L'adrenalina della competizione e la socializzazione con amici e parenti sono aspetti fondamentali dell'esperienza ludica per un giocatore su cinque. Inoltre, il 13% dei giocatori si dedica ai videogiochi per connettersi con persone in tutto il mondo, dimostrando il potenziale sociale e di aggregazione del gaming online.

I generi approcciano il gioco in modo diverso: le donne tendono a considerare il videogioco come un hobby e un modo per distogliersi dalla routine, mentre gli uomini valorizzano di più l'adrenalina e la competizione, nonché l'opportunità di socializzare con gli amici. Tra i Boomer, il gaming è apprezzato anche per la sua capacità di stimolare mentalmente e mantenere attivi.

Dallo studio delle preferenze di gioco, emerge una chiara tendenza: lo smartphone è il dispositivo più popolare. Quasi metà dei partecipanti (44%) gioca su mobile almeno una volta alla settimana, confermando la popolarità del gaming "on-the-go". La portabilità e l'accessibilità di smartphone e tablet, che offrono esperienze di gioco sempre più coinvolgenti e di alta qualità, stanno alimentando questa tendenza.

Nonostante la prevalenza del mobile, PC e console conservano un'importante quota di mercato: il 24% gioca su PC, mentre il 23% predilige le console fisse, apprezzate per l'esperienza coinvolgente e la qualità grafica. Le console portatili (11%) e gli Hub Gaming (4%) restano scelte meno comuni. Analizzando i dati per genere, si nota una marcata preferenza femminile per il mobile (50%), mentre gli uomini si dividono più equamente tra mobile, PC e console fisse.