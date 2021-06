Sky: Children of the Light è disponibile gratis su Switch: ecco il trailer di lancio

È finalmente disponibile anche su Nintendo Switch Sky: Children of the Light, il gioco di Thagamecompany, noti autori di opere come Flower, Flow e Journey. Il videogioco è disponibile in formato gratuito sull'eShop di Nintendo Switch.

La versione originale del gioco è stata rilasciata nel 2019 su iOS e nell'aprile 2020 su dispositivi Android. I giocatori devono prendere il controllo dei "Figli della luce" che danno il nome al gioco e devono esplorare un regno desolato riportando le stelle cadenti nelle rispettive costellazioni. Sono disponibili sette regno onirici nei quali è possibile volare, tenersi per mano e collaborare.

Sky: Children of the Light è gratis, ma sono disponibili anche pacchetti aggiuntivi come lo Starter Pack (32.99 euro) che include:



due mantelli

un flauto

una nuova acconciatura

75 candele

una sorpresa extra

Inoltre, è ora disponibile anche l'evento cross-over de Il Piccolo Principe - romanzo per bambini scritto da Antoine de Saint-Exupéry - e riceve la mappa "Starlight Desert". La nuova stagione di Sky: Children of the Light avrà inizio il 6 luglio: il pass stagionale "Le Petit Prince" costa 10.99, ma è disponibile anche il Gift Pass Bundle (tre pass condivisibili con gli amici) a 21.99.

Potete anche vedere il trailer dell'E3 2021 di Sky: Children of the Light qui.