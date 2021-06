Xbox Series X|S: Phil Spencer parla del successo di Xbox, dei team e dei giochi esclusivi

In un recente intervista rilasciata a IGN USA, Phil Spencer - capo di Xbox - ha parlato del successo di Xbox Series X|S, dei giochi esclusivi e dei team first party degli Xbox Game Studios. Spencer ha spiegato anche in cosa la compagnia vuole migliorare.

Spencer ci spiega ad esempio che Xbox desidera proporre un maggior numero di giochi first party categorizzati "E for Everyone", ovvero giochi adatti a un pubblico di tutte le età. Inoltre, vuole avere studi di sviluppo vari dal punto di vista geografico. L'obbiettivo è di far continuare a crescere i team first-party man mano che Xbox e Game Pass crescono.

Spencer afferma anche che il brand Xbox si trova nella miglior posizione di sempre, sia in termini hardware, che team interni, che servizi. Afferma però che è comunque l'inizio del viaggio, ricordando anche che il mercato PC rappresenta una enorme possibilità di successo. Spiega anche che Xbox vuole migliorare in termini di localizzazione dei propri giochi first party.

Phil Spencer

Parlando proprio di giochi, Spencer è eccitato per Avowed: "Vogliamo dare a Obsidian il budget e il tempo necessario per costruire il miglior gioco possibile." Parlando di Halo Infinite, invece, Spencer afferma che Halo sarà ancora qui tra dieci anni e l'obbiettivo è di creare un gioco fantastico. Il team si sta focalizzando su questo ed è molto felice della reazione dei giocatori al multigiocatore.

Si parla anche di xCloud che permetterà ai giocatori Xbox One di non essere lasciati indietro. Spencer specifica che giocare con l'hardware più recente permetterà sempre di accedere all'esperienza migliore, ma xCloud e Xbox One permettono di rimanere comunque al passo con le ultime novità. I giocatori in cerca di una Xbox Series X o di una Xbox Series S dovranno però pazientare ancora un po', a causa delle limitate scorte di chip. Secondo Spencer il problema proseguirà ancora un po' di tempo. Inoltre, afferma che "La domanda per l'hardware Xbox non è mai stata così grande quanto oggi".

Infine, spiega anche che il team Xbox è cruciale all'interno di Microsoft e influenza altre aree della compagnia, come ad esempio Windows. Rimanendo in tema Xbox, ecco i Games with Gold di luglio 2021: i giochi gratis per Xbox Series X|S e One del mese.