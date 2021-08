Final Fantasy 4: data d'uscita ufficiale della versione Pixel Remaster

Square Enix ha annunciato la data d'uscita ufficiale della versione Pixel Remaster di Final Fantasy 4: l'8 settembre 2021. Il gioco è parte della serie Pixel Remaster, con cui Square Enix sta riproponendo i primi sei capitoli della saga in edizioni rivedute e corrette, per quanto aderenti alle originali, per PC e sistemi mobile.

In FINAL FANTASY IV, il regno di Baron invia la sua miglior flotta d'aeronavi, le Ali Rosse, ad attaccare le nazioni vicine. Turbato dalla sua missione, Cecil, un cavaliere delle tenebre e capitano delle Ali Rosse, decide di affrontare il tirannico regno di Baron insieme al suo amico fidato e la sua amata. Nella sua ricerca dei Cristalli, Cecil dovrà viaggiare per terra, sottoterra, nel Reame degli eidolon e addirittura sulla Luna. Nel corso dell'avventura, i giocatori si uniranno al dragone Cain, alla maga bianca Rosa, all'invocatrice Rydia e a molti altri alleati valorosi. FINAL FANTASY IV ha fissato lo standard dei giochi di ruolo grazie al suo variegato cast di personaggi, la sua trama profonda e il sistema dell'ATB (Active Time Battle).

Un'immagine della nuova versione del gioco

Leggiamo i miglioramenti introdotti nella nuova versione di Final Fantasy 4:

Una grafica totalmente aggiornata in stile pixel 2D per le piattaforme moderne, tra cui gli inconfondibili personaggi di FINAL FANTASY creati da Kazuko Shibuya, l'artista originale che ha anche collaborato su questa raccolta.

Delle fantastiche colonne sonore riarrangiate sotto la supervisione del compositore originale, Nobuo Uematsu.

Un gameplay migliorato grazie a dei comandi aggiornati per controller, un'interfaccia modernizzata, delle opzioni di combattimento automatico e altro ancora.

Delle migliorie generali, come i contenuti del bestiario, la galleria, il riproduttore musicale e la possibilità di salvare in qualsiasi momento.

Infine, chi acquisterà Final Fantasy 4 su Steam otterrà dei bonus esclusivi: tre brani riarrangiati per l'occasione, due sfondi e il 20% di sconto. Volendo è possibile acquistare il gioco singolarmente, oppure prendere l'intero pacchetto di Pixel Remaster per avere uno sconto aggiuntivo. Il bundle comprende sia i giochi già pubblicati, sia quelli ancora assenti.