Baldo: The Guardian Owls disponibile da oggi

Come preannunciato, Baldo: The Guardian Owls, l'ultima fatica dello studio di sviluppo italiano NAPS Team, è disponibile da oggi su diverse piattaforme: PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One e Apple Arcade. Per chi non lo conoscesse si tratta di un gioco di ruolo d'azione in stile The Legend of Zelda, con la grafica ispirata allo stile dello Studio Ghibli.

Avventurati in un territorio magico, pieno di misteri da svelare.

Baldo: The Guardian Owls è ricco di enigmi impegnativi da risolvere e segrete complesse da esplorare.

Vesti i panni di Baldo e attraversa questo appassionante mondo aperto, in cui incontrerai tantissimi personaggi bizzarri e indimenticabili, per decifrare la misteriosa profezia e sfidare il tuo destino.

Un'avventura deliziosamente fantasiosa ed emozionante, in cui dovrai scoprire nuove città e i loro caratteristici abitanti, combattere contro nemici feroci, trovare templi nascosti e collezionare oggetti comuni o magici per ottenere nuove armi potenti o svelare la miriade di segreti di questo strano territorio.

Se vi interessa, potete acquistare Baldo: The Guardian Owls per 24,99€ (o riceverlo nel vostro abbonamento Apple Arcade).