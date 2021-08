Elden Ring: tra action RPG e stealth, creazione del personaggio e combattimenti

Elden Ring continua ad essere al centro della discussione oggi, con varie preview pubblicate dalla stampa internazionale che si concentrano su vari elementi dell'action RPG di From Software, che a quanto pare ha mutuato caratteristiche stealth da Sekiro, oltre a novità riguardanti la creazione del personaggio e il sistema di combattimento.

Come abbiamo visto, Elden Ring si distingue in maniera piuttosto netta dalle produzioni precedenti soprattutto grazie al suo open world, che è emerso in precedenza insieme alle nuove immagini, ma anche a causa di un sostrato narrativo più imponente e definito, rispetto alla vaga lore che caratterizzava i Souls.

Sotto diversi aspetti, tuttavia, tornano alcune caratteristiche "antiche", mutuate direttamente dagli RPG: in particolare la creazione del personaggio, che ora è più libera e consente di sviluppare un combattente specializzato nell'uso delle armi a distanza ravvicinata o della magia, oppure concentrarsi su un personaggio "ranged" in grado di combattere a distanza usando arco e frecce, con una notevole libertà di personalizzazione.

Una nuova meccanica introdotta nel sistema di combattimento è la possibilità di evocare le Ashes of the Deceased, ovvero degli spiriti di combattenti caduti che possono essere richiamati utilizzando un oggetto particolare e utilizzati in combattimento come validi supporti, di diversa tipologia. Questi potranno però essere usati solo in single player e non nella modalità cooperativa.

Il gameplay ha ereditato alcune caratteristiche anche da Sekiro: Shadows Die Twice, a dimostrazione di come Elden Ring rappresenti un po' la summa dell'esperienza di From Software in questo ambito.

Elden Ring alterna un ampio open world di superficie con vari dungeon da esplorare

Nella fattispecie, l'elemento dello stealth ricorre anche nel nuovo gioco e rappresenta un approccio utile per affrontare situazioni particolarmente difficili nell'open world.

Nell'Overworld, ovvero la mappa di superficie, sarà inoltre possibile evocare lo Spirit Steed, ovvero una cavalcatura che compare all'occorrenza quando viene richiamata, ma non all'interno dei dungeon, ovviamente. Nell'open world, i salvataggi e i punti di ristoro corrispondono ai Site of Lost Grace, che in un certo senso richiamano la tradizione dei falò e si trovano sparsi nella mappa.

Sempre per quanto riguarda il sistema di combattimento, si registra la presenza di una nuova meccanica chiamata Guard Counter, con la quale il giocatore può attaccare immediatamente dopo una parata normale, ma tenendo in considerazione che anche questo attacco può essere contrattaccato dal nemico.

From Software ha inoltre illustrato il fatto che i nemici hanno una stance, come posizione di guardia o preparazione all'attacco, che può essere rotta attraverso un attacco con salto, cosa che può provare anche una perdita di equilibrio nel nemico.