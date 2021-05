God of War: Ragnarok, Sony ha usato un logo fatto dai fan nella presentazione ufficiale

Ieri vi abbiamo raccontato che Sony, in maniera piuttosto indiretta, avrebbe "ufficializzato" il nome di God of War 2. Da quanto è emerso nelle ore successive, lo ha fatto un maniera doppiamente goffa. Innanzitutto perché l'annuncio non è stato fatto all'interno di un evento ufficiale, come sarebbe stato doveroso per un gioco di questo calibro, e in seconda battuta perché i responsabili del documento hanno utilizzato un logo non ufficiale di God of War: Ragnarok, ma uno fatto da un fan.

Si è trattato di un errore piuttosto clamoroso, che ha spinto la stessa Sony a dover diramare una comunicazione ufficiale, rilasciata ai colleghi di IGN. "Il nome e il logo del nuovo God of War non sono ancora quelli finali," ha detto un portavoce di Sony. "Un logo non corretto è stato utilizzato all'interno della presentazione con gli investitori. Non vediamo l'ora di condividere qualcosa di più e ci scusiamo per la confusione".

La slide originale nella quale compare il logo di God of War: Ragnarok

Come è possibile vedere nell'immagine qui sopra, Sony aveva originariamente pubblicato non solo il nome "ufficiale" ma anche un logo che in molti hanno pensato fosse quello ufficiale. In realtà si è scoperto solo dopo che apparteneva ad un fan.

Una situazione piuttosto sconcertante, tanto che il director della serie, Corey Barlog, ha dovuto commentare con il classico meme di del Jean-Luc Picard che si mette le mani sulla fronte.