Returnal giocato su PS5 per 5,8 milioni di ore: tutti i numeri dell'infografica

Returnal è stato giocato su PS5 per 5,8 milioni di ore e gli utenti sono morti oltre 9 milioni di volte: sono questi i numeri presentati da Housemarque nell'infografica ufficiale del gioco. Eccola.

Definito un successo da Sony, Returnal è il primo progetto di un certo spessore per il team di sviluppo finlandese, che a giudicare dai voti della critica ha decisamente vinto la scommessa.

Il gioco vanta i tratti caratteristici dei roguelite e ci coinvolge in uno spietato loop in cui a ogni game over lo scenario cambia, rivelando nuove minacce e sfidandoci a essere ancora più bravi.

Ebbene, i giocatori hanno ucciso finora 1015,9 milioni di nemici impugnando soprattutto lo Hollowseeker, l'arma più popolare di Returnal, ma sono morti per la maggior parte per mano del potente Phrike.

"È passato quasi un mese dal fantastico lancio di Returnal!", ha scritto Housemarque nel suo post su Twitter. "Per celebrare l'evento, ecco alcune statistiche che mostrano in che modo vi state adattando al mondo di Atropos!"