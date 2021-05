Nintendo Switch: Shin Megami Tensei 3 HD su eShop con le novità della settimana

Nintendo Switch vede questa settimana il debutto su eShop di Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster, riedizione di un grande classico Atlus, e di diverse altre novità in formato digitale.

Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster.

Ambientato in uno scenario post-apocalittico dopo la Concezione, un'apocalisse eterea che ha devastato il mondo, Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster ci mette al comando di un guerriero coinvolto in una guerra fra dei e demoni, il cui contributo sarà determinante per l'esito del conflitto.

Super Bomberman R Online.

Abbiamo poi Super Bomberman R Online, una sorta di battle royale in cui combatti per la sopravvivenza contro un massimo di 64 giocatori da tutto il mondo e affrontali in battaglie esplosive! Resisti fino alla fine e sconfiggi tutti gli altri giocatori per diventare il BOMBER ONE!

Earth Defense Force: World Brothers.

Earth Defense Force: World Brothers ci catapulta in un mondo precipitato nel caos, poiché la Terra quadrata, un tempo pacifica, è in frantumi. Forma a parte, è comunque una Terra che ha bisogno di essere difesa. Spetta ora all'EDF riportare la pace sul pianeta quadrato.

Gli altri giochi della settimana includono il coinvolgente RPG Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground, lo strategico Port Royale 4 e l'avventura Beautiful Desolation, oltre all'Expansion Pass per Hyrule Warriors: L'era della calamità.