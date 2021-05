Darkest Dungeon 2: l'early access ha un periodo di uscita e nuovi dettagli

In un prossimo speciale che potrete trovare sulle pagine di PC Gamer, Red Hook Studios si è finalmente sbottonata sull'attesissimo Darkest Dungeon 2. Per esempio ha annunciato che la versione early access di Darkest Dungeon 2 sarà disponibile durante il Q3 2021 (ovvero tra luglio e settembre), oltre che ha diffuso nuovi dettagli sul gioco.

Per esempio ha detto che nella versione early access saranno disponibili ben nove classi, tra le quali ci sono il Grave Robber, il Jester, il Leper, l'Highwayman, e il Man at Arms. Inoltre sarà possibile provare i primi cinque atti della storia. C'è da dire che in questi mesi tutto potrebbe cambiare.

In maniera coerente con quello che è successo alla fine del primo gioco (a proposito, avete letto la recensione di Darkest Dungeon?) i protagonisti saranno costretti a muoversi all'interno di un caravanserraglio attraverso un mondo in rovina. Questo viaggio, verso un obiettivo ancora sconosciuto, sarà irto di pericoli e metterà di fronte i giocatori ai classici combattimenti della serie.

Ogni partita potrebbe durare circa 5 ore al termine delle quali potrete ricominciare dall'inizio, mantenendo però i progressi fatti. In questo modo sarà possibile sbloccare tutte e 11 le skill delle varie classi.

Un artwork di Darkest Dungeon 2.

Una novità è che armi e armature non andranno più potenziate, ma ci sarà modo di modificare le loro statistiche grazie a dei ninnoli che conferiranno bonus particolari. Il rapporto tra i personaggi influenzerà le loro statistiche, ma anche lo svolgersi della trama.

La versione early access sarà disponibile su PC attraverso Epic Games Store.