Top Gun 3 si farà c'è già un periodo fissato per la produzione, svela Glen Powell

Con il successo travolgente e anche piuttosto inaspettato, almeno a questi livelli, di Top Gun: Maverick, è lecito aspettarsi che Paramount non abbia intenzione di mollare il franchise tanto facilmente, e le recenti parole di Glen Powell sembrano confermare non solo che sia previsto un Top Gun 3 ma anche che ci sia già un periodo fissato per l'avvio della produzione.

Che la serie potesse diventare una trilogia era già emerso in precedenza, ma finora si pensava che la complessità della produzione, oltre all'agenda estremamente piena di impegni di Tom Cruise rendesse impossibile pensare concretamente a un nuovo capitolo in tempi brevi, ma Powell ha riferito di avere già un "appuntamento" fissato per l'inizio dei lavori, pur non potendo svelare altro.

"Ho un appuntamento", ha riferito Powell parlando del ritorno ai jet per Top Gun 3, parlando durante un episodio del podcast Happy Pad Confuse insieme alla co-star di Twisters, Daisy Edgar-Jones.