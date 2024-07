Tre giochi confermati su Xbox Game Pass ad agosto finora, e forse anche altri due grossi titoli

In attesa delle comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft, possiamo intanto aggiornare il punto della situazione sui giochi previsti per il mese di agosto nel catalogo di Xbox Game Pass, con al momento tre titoli confermati in via ufficiale ma anche altri due che cominciano ad essere piuttosto probabili, in base alle voci di corridoio, e sembrano anche alquanto grossi.

Si tratta dunque di qualche passo avanti rispetto ai titoli che erano già noti qualche settimana fa, ma non abbiamo ancora il quadro completo, tutt'altro. Bisogna infatti considerare che i giochi già confermati sono distribuiti tra la prima e la seconda metà del mese, dunque si tratta solo di una piccola frazione di quelli che verranno poi annunciati in via ufficiale.

Nella fattispecie, questi sono giochi la cui uscita è già stata confermata in forma ufficiale su Xbox Game Pass ad agosto 2024:

Creatures of Ava (Console, PC, Cloud) - 7 agosto

Madden NFL 25 (trial di 10 ore su Game Pass Ultimate) - 13 agosto

Core Keeper (Console, PC, Cloud) - 27 agosto

Soap - Tale of the Stolen Potato (Console, PC, Cloud) - agosto

Ok, tra questi viene inserito anche un trial di 10 ore che non è propriamente un nuovo gioco in arrivo, ma può essere annoverato tra le uscite di rilievo nel corso del mese, per gli abbonati a Ultimate.