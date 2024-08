Alla Opening Night Live della Gamescom ci saranno annunci di nuovi giochi? Geoff Keighley finalmente risponde

Pare però che vi sarà spazio anche per qualcosa di non ancora annunciato .

La prossima settimana inizierà la Gamescom 2024 e, come è tipico, sarà aperta dall'evento di presentazione di Geoff Keighley . Il conduttore guiderà la Opening Night Live e ci darà tanti aggiornamenti sui giochi che più attendiamo, come Monster Hunters Wilds, Indiana Jones e l'antico Cerchio, Call of Duty: Black Ops 6.

Le parole di Keighley sulla Opening Night Live

Geoff Keighley - tramite il suo account Twitter, come potete vedere poco sotto - ha condiviso alcune informazioni su quanto possiamo aspettarci dall'evento di apertura della Gamescom. Precisamente il presentatore ha scritto: "Ecco alcuni dei giochi confermati per la Opening Night Live della Gamescom del prossimo martedì: Call of Duty: Black Ops 6, Monster Hunter Wilds, Marvel Rivals, Dune Awakening, Indiana Jones e l'antico Cerchio, Sid Meier's Civilization VII."

La parte interessante però è il secondo tweet che Keighley ha pubblicato come risposta. Recita, in traduzione: "Sì, ci saranno annunci di nuovi giochi".

Quali saranno? Be', questo è tutto un altro discorso e ovviamente per il momento non abbiamo alcun tipo di informazione, o quasi. Sappiamo che THQ Nordic ha già confermato che durante l'ONL ci sarà modo di vedere il nuovo gioco di Tarsier Studios (autori di Little Nightmares): conta come gioco non ancora annunciato oppure visto che è già stato mostrato non vale?

Inoltre, sappiamo che SEGA ha un gioco in lista per la Gamescom che deve ancora annunciare: lo metterà anche a disposizione - in formato demo - per i partecipanti della fiera che saranno a Colonia. Supponiamo che questo sarà uno degli annunci di Keighely.