Un collezionista ha ora il record mondiale di console collegate a un solo televisore: sono 444

Parliamo di 444 console (compresi computer, game stick, plug & play...) collegate a un unico schermo, ovviamente con una serie di switch che permettono di attivare le varie piattaforme e una serie di adattatori per i vari cavi e prese.

Il Guinness World Records ha condiviso un nuovo video per un nuovo record: il maggior numero di console connesso a un solo televisore .

Il video del record

La descrizione ufficiale del video recita: "Ibrahim Al-Nasser, dell'Arabia Saudita, è un collezionista di videogiochi e possiede centinaia di console, tra cui console per videogiochi, computer, giochi plug & play, chiavette HDMI, giochi per Android e altro. Ha deciso di tentare questo record e di collegare tutte le console di gioco che ha collezionato, a partire dalla Magnavox Odyssey (prima console per videogiochi, pubblicata nel 1972) fino alla PlayStation 5 Slim (pubblicata nel quarto trimestre del 2023)".

Al-Nasser ha affermato: "Ho tantissime console per videogiochi. Dopo un po' di tempo mi sono accorto di avere una grande scorta di console da gioco a cui non potevo giocare. Le porte TV sono limitate e se voglio giocare o scollego le console esistenti o tengo tutto e aggiungo altri commutatori e naturalmente altri convertitori. Aggiungendo altri commutatori, mi è venuta in mente un'idea: collegherò tutte le console di gioco che ho al televisore, poi contatterò il Guinness World Records perché questo progetto sembra unico".

"Sono così felice e orgoglioso di essere ufficialmente il detentore del record mondiale per il maggior numero di console di gioco collegate a un singolo televisore. 444 console di gioco, tutte diverse l'una dall'altra, ma tutte giocabili."

Chissà quale sarà la prossima console che il collezionista aggiungerà: sarà PS5 Pro oppure Nintendo Switch 2?