Steam ha introdotto una nuova categoria per i giochi di tendenza, che risolve un problema recente

Valve ha introdotto su Steam una nuova categoria per i suoi contenuti. Si chiama " Gratuiti di tendenza " e serve per dare spazio ai giochi gratuiti e soprattutto alle nuove demo rese disponibili sulla piattaforma di recente.

A cosa serve questa nuova categoria di Steam

Con l'arrivo delle pagine dedicate alla demo, il risultato è stato che negli spazi dedicati alle novità le pagine venivano sommerse da demo e free to play, togliendo spazio ai giochi appena pubblicati. Si tratta di un problema enorme per molti sviluppatori, visto che la sezione delle ultime novità riesce efficacemente ad attirare lo sguardo (e i clic e quindi gli acquisti) dei videogiocatori. In alcuni casi è l'unico momento durante il quale il gioco ha modo di brillare.

La sezione dei prodotti gratuiti di tendenza

Se però tale sezione viene riempita di demo, il resto non ha alcuno spazio. Giocatori e sviluppatori hanno quindi subito chiesto un modo per separare le demo e i free to play: ora è arrivato, come potete vedere nella immagine qui sopra.

Nella sezione dove troviamo "Novità popolari", "I più venduti", "Popolari in arrivo" e "Offerte Speciali" vi è ora anche la schermata "Gratuiti di tendenza". Attualmente in prima posizione, come vi abbiamo già segnalato, troviamo la funzione di benchmark di Black Myth: Wukong, il gioco d'azione in arrivo a fine agosto.