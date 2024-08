SteamOS ora supporta i pulsanti di ROG Ally: Valve spiega cosa sta succedendo dietro le quinte

La scritta recita: "Aggiunto il supporto per i pulsanti extra di ROG Ally ". Questo ovviamente fa pensare che Valve voglia supportare con il proprio sistema operativo anche altre piattaforme. Si trattava di una novità assoluta e ha lasciato in dubbio i giocatori per un po'.

Le spiegazioni del designer di Valve su SteamOS

Lawrence Yang, designer di Valve, conferma ora che "La nota di aggiornamento sui pulsanti ROG Ally è relativa al supporto di dispositivi di terze parti per SteamOS. Il team sta continuando a lavorare per aggiungere il supporto ad altri dispositivi portatili su SteamOS".

Steam Deck

Questo non significa che Asus permetterà di utilizzare SteamOS o inizierà a vendere l'Ally con SteamOS preinstallato, ovviamente. Non è nemmeno detto che Valve offra SteamOS per i PC/console della concorrenza in tempi brevi. Valve sta "facendo progressi costanti", dice Yang, ma "non è ancora pronta per arrivare su altre piattaforme".

Per quanto riguarda invece la promessa di Valve di permettere di installare Windows su Steam Deck e decidere se avviare la piattaforma con SteamOS o con il sistema operativo di Microsoft, Yang ha affermato: "Per quanto riguarda Windows, ci stiamo preparando a rendere disponibili i restanti driver Windows per Steam Deck OLED (forse avete visto che stiamo preparando il firmware per il driver Bluetooth). Non ci sono aggiornamenti sui tempi di arrivo per il supporto al dual boot: è ancora una priorità, ma non siamo ancora riusciti a farlo".

Rimanendo in casa Valve, Steam ha introdotto una nuova categoria per i giochi di tendenza, che risolve un problema recente.