Baldur's Gate 3 sta ancora vincendo premi e questa volta è un nome veramente importante

Arrivati a questo punto non crediamo sia necessario dire che Baldur's Gate 3 sia un successo sotto ogni punto di vista. È adorato dalla critica, dai giocatori e anche dalle giurie internazionali che premiano i videogiochi migliori di anno in anno.

I dettagli sul premio Hugo e la vittoria di Baldur's Gate 3

Il Premio Hugo esiste dal 1953 e riunisce la World Science Fiction Convention per determinare i migliori romanzi di fantascienza e fantasy, espandendosi in tempi più moderni con il decollo di vari medium. Nel 2021 è stata aggiunta una categoria speciale per i videogiochi, per riconoscere l'aumento dell'impatto dei videogiochi durante i primi giorni della pandemia di Covid-19, ma si è trattato di un evento unico: nel 2022 e nel 2023 non è stato assegnato alcun Hugo legato ai videogiochi.

Nel 2023, tuttavia, la Worldcon votò per rendere il "Miglior gioco od opera interattiva" una categoria permanente per il 2024. Baldur's Gate 3 ha battuto Alan Wake 2, Chants of Senaar, Dredge, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Star Wars Jedi: Survivor.

"I candidati e i premi Hugo hanno determinato la mia lista di letture da sempre, quindi è un grande onore essere qui", ha dichiarato Swen Vincke, capo di Larian, durante il suo discorso di accettazione. "La scrittura di videogiochi è spesso sottovalutata. È un lavoro molto, molto, molto duro. Per Baldur's Gate 3 abbiamo dovuto creare più di 174 ore di filmati solo per poter rispettare le scelte dei giocatori e per assicurarci che ognuno di loro avesse una storia emozionante che riflettesse le loro scelte e il loro potere. Ci vuole molto tempo, ci vuole un team molto numeroso... Ci vuole molta perseveranza e molto talento. Quindi sono molto felice per tutti loro e per tutta la squadra a casa di poter ottenere questo risultato, e sono molto grato ai fan".

Il gioco non è notevole solo per la sua qualità di scrittura, ma anche per le animazioni: il coreografo delle battaglie di Baldur's Gate 3 ha inserito una mossa scoperta in sogno da un antico maestro.