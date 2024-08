Dustborn ci presenta la doppiatrice e cantante principale: ha registrato ad Abbey Road Studio come i Beatles

Quantic Dream, che controlla l'etichetta di pubblicazione Spotlight , ha pubblicato un nuovo video dedicato a Dustborn , il gioco narrativo d'azione e avventura in arrivo il 20 agosto su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X | S.

Il video di Dustborn su doppiaggio e musica

Il video viene aperto da Dominique Tipper, la voce di Pax ovvero la protagonista di Dustborn. Ci spiega che i Dust Born sono una band, di cui Pax è la cantante solista. Ci spiega che il gruppo sta viaggiando per quel che rimane degli Stati Uniti e la banda musicale è una copertura.

Tipper spiega che le parti cantate sono state sicuramente quelle più complesse. La doppiatrice racconta di avere registrato agli Abbey Road Studio (Londra) dove hanno registrato i Beatles, ma anche i Queen, The Police, Iron Maiden, U2 e grandi compositori cinematografici per Guerre Stellari, Il Signore degli Anelli e anche nomi italiani come Cesare Cremonini ed Ennio Morricone.

La doppiatrice ci racconta poi che le canzoni di Dustborn sono perlopiù un grido di protesta, una reazione al mondo che circonda i protagonisti che permette loro di non subire conseguenze e censura.

In precedenza, Dustborn ha fatto discutere per la diversità del suo cast, ma nessuno ha forzato il team di sviluppo.