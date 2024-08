Gli autori di Little Nightmares presentano un nuovo gioco con un teaser trailer inquietante

Sulle battute finali del THQ Nordic Showcase 2024, gli sviluppatori di Tarsier Studios, autori dei primi due Little Nightmares e Teraway: Avventure di Carta, hanno stuzzicato la curiosità dei giocatori presentando un misterioso teaser trailer del loro prossimo gioco, che a quanto pare sarà a tinte horror come i loro ultimi lavori.

Il filmato in realtà ci offre davvero pochi indizi sulla natura di questo progetto, invitando i giocatori a seguire la presentazione completa del gioco fissata all'Opening Night Live che anticiperà l'apertura della Gamescom in programma per le 20:00 italiane del 20 agosto.