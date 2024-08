LG UltraGear 34GS95QE: la recensione del monitor OLED a 240 Hz per chi ama le curve

La tecnologia OLED è poi garanzia di neri profondi, colori vibranti e un contrasto eccezionale, che uniti al supporto HDR dovrebbero portare il realismo a un nuovo livello, con dettagli perfetti nelle scene più scure come in quelle luminose, grazie alla tecnologia MLA+ che dovrebbe garantire valori di picco superiori alla media. Ma come si comporta con i giochi per PC e console di nuova generazione? E quali sono i compromessi da accettare per avere un monitor così che sfora di poco i 1000€ di cartellino? Scopriamolo insieme nella nostra recensione dell'LG UltraGear 34GS95QE .

Caratteristiche tecniche del monitor LG 34GS95QE

Ma partiamo dalle basi e ricapitoliamo le caratteristiche tecniche del monitor LG 34GS95QE. Come detto il pannello è un OLED da 34 pollici con risoluzione UWQHD (3440 x 1440) e formato 21:9 con una curvatura da ben 800R che avvolge il campo visivo per una sensazione di coinvolgimento totale. Il refresh rate è di 240 Hz e il tempo di risposta è certificato 0,03 ms GtG, per immagini fluide e prive di sfocature anche nelle scene più frenetiche. La certificazione HDR è la VESA DisplayHDR True Black 400 che, insieme a una copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3, assicura colori vivaci e realistici.

Vi potrebbero sembrare specifiche simile ad altre già lette di recente e in effetti è proprio così: il pannello montato da LG è infatti lo stesso che abbiamo trovato nell'ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM recensito poco tempo fa. Anche qui le certificazioni VRR sono AMD FreeSync Premium Pro e G-SYNC Compatible, oltre che il generico Adaptive-Sync. Al solito, per capirci di più vi rimandiamo all'articolo Freesync vs. G-Sync vs. Adaptive-Sync. In più il monitor è certificato VESA ClearMR 13000 per le immagini in movimento. La dotazione di porte, situate sul retro con accesso dal basso e sotto un pannello di plastica, è meno completa di quella della concorrenza: troviamo infatti due porte HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4, una USB-B per il collegamento al PC, un Hub USB con 2 USB-A 3.0 e un'uscita audio 3,5 mm, posta un po' più defilata, che supporta DTS e DTS:X. Non c'è invece l'USB-C per l'alimentazione di altri dispositivi, né l'uscita audio ottica, che invece erano presenti nel monitor ASUS ROG.

Le porte di LG UltraGear 34GS95QE sono posizionate sul retro sotto un pannello in plastica non comodissimo da rimuovere

C'è poi la classica dotazione di opzioni gaming, come mirini, contatore dei frame e illuminazione RGB per il retro, oltre al supporto per PbP (Picture by Picture) e PiP (Picture in Picture), ma non c'è il KVM. Da segnalare che a differenza del modello da 32 pollici flat (che speriamo di poter recensire presto), ovvero il 32GS95UE, questo da 32 pollici non supporta la funzione Dual Mode certificata da VESA: si tratta di una modalità che permette di passare da una risoluzione UHD 4K (3.840 x 2.160) a 240 Hz a immagini Full HD (1.920 x 1.080) a 480 Hz con un semplice tocco. Come detto però, questa funzione, che nel taglio leggermente più piccolo offre la flessibilità di scegliere tra definizione e velocità di aggiornamento, qui non è presente. Il prezzo di listino infine, è inferiore di 400€ rispetto a quello di ASUS: si parte infatti da 1099€.

Scheda tecnica LG UltraGear 34GS95QE