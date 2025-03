Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, la strada che ha reso Monolith Soft uno degli sviluppatori più apprezzati

Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition arriva sul viale del tramonto di Nintendo Switch, console destinata a essere sostituita da una nuova piattaforma nei prossimi mesi. Non è la prima volta che un gioco Monolith Soft simbolizza un cambio di passo con i suoi Xenoblade, titoli raramente estranei a metafore e analogie. Mentre i giocatori scoprono - o riscoprono - il pianeta Mira e corrono a comprare i loro mech per combattere ed esplorare meglio, vale la pena ripercorrere la storia di Monolith Soft attraverso i suoi Xeno, una storia che comincia con Final Fantasy....

Xenoblade Chronicles X ha sempre esercitato un fascino irresistibile sugli amanti dei giochi di ruolo giapponesi, un fascino che ha radici nello storico di uno sviluppatore con un passato sfortunato, un presente radioso e un futuro promettente. Per molti giocatori è stato un titolo desideratissimo, sviluppato in esclusiva per una console poco diffusa quando il nome Xenoblade contava solo l'iterazione precedente per Wii. Ora, a dieci anni di distanza, i possessori di Switch potranno giocare una versione riveduta e corretta , una Definitive Edition pensata per i vecchi fan e per tutti quelli nuovi che si sono avvicinati alla serie sull'attuale console Nintendo.

(Xenogears e) Xenosaga

Prima di fondare Monolith Soft, Tetsuya Takahashi aveva lavorato in Squaresoft a titoli del calibro di Final Fantasy VI e Chrono Trigger: fu proprio in quel periodo che propose un'idea per Final Fantasy VII che aveva sviluppato insieme a sua moglie Kaori Tanaka, in arte Soraya Saga. Ritenuta troppo cupa e complicata per il pubblico dei JRPG, aveva comunque il potenziale per diventare un altro gioco, magari un seguito di Chrono Trigger. Alla fine, però, Takahashi e il produttore Hiromichi Tanaka optarono per un gioco tutto nuovo, che chiamarono Xenogears: la particella Xeno, che stava a significare qualcosa di alieno o di molto bizzarro, era una scelta che avrebbe segnato Takahashi per la vita.

Xenogears è uscito su PlayStation nel 1998

E chi se lo scorda Xenogears. All'epoca - era il 1998 - eravamo tutti meno schizzinosi e si giocava tutto quello che usciva, specie se portava un marchio come Squaresoft. Solo che Xenogears era qualcosa di completamente diverso da ogni JRPG sul mercato: le tematiche adulte, che mischiavano fantascienza, filosofia, politica e religione in una storia apocalittica e al contempo veramente umana, colpivano come un pugno di Fei, il protagonista esperto di arti marziali, che combatteva insieme ai suoi amici a piedi o a bordo di giganteschi mech chiamati Gears.

Peccato solo per quel secondo disco: non potendo completare il gioco nel giro dei due anni previsti a causa della loro inesperienza e del budget limitato, Takahashi e i suoi collaboratori preferirono trasformare la seconda parte della loro avventura in una specie di visual novel che andò di traverso a molti giocatori. Xenogears era un progetto ambizioso: pur autoconclusivo, si chiudeva con un sibillino "Episode V - End" come una specie di Star Wars. Takahashi aveva grandi piani ma Squaresoft non era del suo stesso avviso, preferendo concentrarsi su Final Fantasy.

Xenosaga Episode I è stato il primo gioco della neonata Monolith Soft

Così Takahashi fece i bagagli e nel 1999 fondò Monolith Soft insieme al collega Hirohide Sugiura. Per Namco sviluppò un primo gioco, una sorta di sequel spirituale di Xenogears, i cui diritti erano però rimati a Square Enix: Takahashi usò quindi le idee che gli frullavano in testa da anni per imbastire addirittura una potenziale esalogia per PlayStation 2, prima come director e poi come consulente. Il primo titolo della serie, Xenosaga Episode I, uscì nel 2002 e raccontava la lotta di un'umanità dispersa nello spazio contro una misteriosa specie interdimensionale. La storia affrontava tematiche ancora più profonde di Xenogears, affondando le sue radici nella filosofia e nella mitologia religiosa in un contesto fantascientifico fatto di viaggi interstellari, combattimenti tra mech e così via.

Il grande piano di Takahashi però si scontrò con un cambio ai vertici di Namco che limitò la libertà creativa di Monolith Soft. A quel punto lo sviluppatore fece dietrofront e riprogettò Xenosaga in una trilogia che si concluse nel 2006 con Xenosaga Episode III: pur tagliuzzando qua e là, Takahashi riuscì a chiudere la storia in modo memorabile, ma rimase profondamente insoddisfatto per non essere riuscito a raccontare tutto quello che voleva come voleva. Così, mentre Monolith Soft si imbarcava in altri progetti paralleli come la serie Baten Kaitos su GameCube - recentemente rimasterizzata - Takahashi trovava in Nintendo l'alleato di cui aveva veramente bisogno.