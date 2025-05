I giochi gratis del 29 maggio di Epic Games Store sono due sorprese, sempre gradite

Solitamente, lo store di Epic Games anticipa l'annuncio comunicando quali giochi verranno messi a disposizione gratuitamente già dalla settimana precedente, ma di recente evita spesso di farlo, forse anche per in influenzare negativamente le vendite di questi titoli anche nei giorni precedenti alla promozione.

Cioè, intendiamo che sono proprio a sorpresa: anche in questo caso, Epic Games Store non ha voluto comunicare in anticipo l'identità dei giochi gratis che arriveranno la prossima settimana, dunque non resta che attendere giovedì prossimo per conoscerli.

Come ogni giovedì da un bel po' di tempo a questa parte, con la messa a disposizione dei giochi gratis di oggi su Epic Games Store arriva anche il teaser dei prossimi regali che arriveranno in questo caso il 29 maggio , che rappresentano due sorprese.

Regali a sorpresa

Siamo dunque di fronte a uno di quei casi in cui dobbiamo accontentarci di conoscere quanti saranno i giochi gratis della prossima settimana, ovvero due, ma per scoprire quali titoli verranno messi a disposizione gratuitamente su Epic Games Store il 29 maggio non resta che attendere la data stessa di pubblicazione, ovvero giovedì prossimo.

Il logo di Epic Games Store

Bisogna vedere se si tratterà di veri e propri giochi standalone, visto che in certi casi sono stati offerti pacchetti per titoli free-to-play o cose simili, ma di recente stiamo assistendo a un notevole livello per quanto riguarda i regali dello store in questione, dunque restiamo in attesa di scoprire di cosa si tratti.

A proposito di ottimi regali, ricordiamo i giochi gratis di oggi, 22 maggio, che possono essere già riscattati su Epic Games Store: si tratta di Deliver at all Costs, Gigapocalypse e Sifu.

Anche questa settimana si distingue dunque per una notevole varietà di generi e ambientazioni, con tre giochi tutti interessanti e diversamente caratterizzati