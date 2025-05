Lanciata la campagna Kickstarter di Heart of Neon, il documentario dedicato a Jeff Minter

Su Kickstarter è stata lanciata una campagna per avere l'edizione in Blu-ray di Heart of Neon , il documentario dedicato alla vita e alle opere di Jeff Minter , nome storico dello scena dei videogiochi inglese, ancora attivo. Giusto recentemente ha lanciato I, Robot , remake di un classico da sala giochi di Atari.

Il documentario

"Jeff Minter è uno sviluppatore di videogiochi eccezionale che, per decenni, è rimasto indipendente in un'industria in cui a dettare le regole sono le grandi corporazioni." Spiega la descrizione ufficiale.

Un'immagine del Blu-ray di Heart of Neon

"Heart of Neon ripercorre la carriera di Jeff, da pioniere a leggenda, tracciando il percorso che ha seguito ed esplorando come la sua software house, Llamasoft, continui a rappresentare un faro per tutti coloro che si lasciano ispirare dalla stessa purezza che Jeff ammira nei classici giochi arcade.

Heart of Neon dura circa due ore e merita un'edizione fisica in Blu-ray per come racconta la battaglia per la sopravvivenza di Minter in un mercato profondamente cambiato negli ultimi 40 anni.

Attualmente la campagna Kickstarter è alla ricerca di 14.118 euro, dei quali più di 12.000 sono stati già raccolti (al momento di scrivere questa notizia). Se volete dare il vostro contributo, questa è la pagina per farlo.

Per portarvi a casa l'edizione fisica del documentario, dovete dare un contributo di almeno 37 dollari. Per l'edizione digitale, invece, il contributo è di almento 25 dollari.