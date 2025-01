Il cosplay di Aerith da Final Fantasy 7 di peachmilky rasenta la perfezione

Pur non raggiungendo il successo commerciale sperato da Square Enix, Final Fantasy 7 Rebirth è stato uno dei giochi migliori dello scorso anno, come confermano le numerose candidature e i premi vinti durante manifestazioni come i The Game Awards. Dopo il debutto in esclusiva per PS5, il gioco tra pochi giorni sarà disponibile anche su PC. Peachmilky ne ha approfittato per condividere un nuovo cosplay di Aerith di qualità elevatissima.

Aerith è una figura chiave nella trama di Final Fantasy 7, ben nota a chi ha giocato il titolo originale o i suoi remake. Sebbene sembri una semplice fioraia dei bassifondi di Midgar, con un carattere gioioso e solare, nasconde un segreto l'ha resa un bersaglio della potente corporazione Shinra, contro la quale decide di lottare insieme a Cloud e agli altri protagonisti del gioco.