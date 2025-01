Kingdom Come: Deliverance 2 a confronto su PS5, PS5 Pro e Xbox Series in un video

Mancano ancora alcune settimane al lancio di Kingdom Come: Deliverance 2, ma ElAnalistaDeBits ha già realizzato un video confronto preliminare tra le versioni PS5, PS5 Pro, Xbox Series X|S. Ovviamente da qui al debutto dei negozi le cose potrebbero cambiare tramite la patch del day one, ma in ogni caso si tratta di un assaggio di quello che possiamo aspettarci dall'action GDR medievale di Warhorse Studio su console.

Su PS5 e Xbox Series X il gioco offre le classiche due modalità grafiche Quality e Performance. Stando alle analisi dello youtuber, con il primo preset entrambe le console offrono una risoluzione 2160p upscalata dal 1440p tramite FSR con framerate bloccato a 30 fps. Passando alla modalità Performance la risoluzione di output scende a 1440p con upscaling dal 1080p e un framerate fino a 60 fps, con la possibilità anche di superare questa soglia utilizzando il VRR con uno schermo compatibile.