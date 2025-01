Nintendo Switch 2 è in vendita sul mercato nero? Un noto leaker cinese pare confermarlo

Chiaramente potrebbe trattarsi di una semplice spacconata mirata a fare ulteriore pubblicità a quest'azienda, ma ora anche Kang , un leaker piuttosto noto e ritenuto affidabile nel panorama dei prodotti Apple (almeno fino a quando l'azienda di Cupertino non ha agito per vie legali nel 2021), ha corroborato questo dettaglio.

Switch 2 è in vendita sottobanco in Cina?

Come segnalato dagli utenti di Famiboard, l'insider ha commentato le dichiarazioni di Genki sul social cinese Weibo affermando che "negli ultimi giorni la console reale è disponibile per provarla con gli accessori. Ma non oso provare". Non parla direttamente di transazioni sottobanco, ma l'idea comunque è che i produttori di accessori come Genki siano stati effettivamente in grado di visionare o persino entrare in possesso di un'unità di Nintendo Switch 2 tramite vie non ufficiali.

Nintendo Switch (in alto) a confronto con un mockup di Nintendo Switch 2

Come al solito noi raccomandiamo di prendere con le molle delle indiscrezioni simili, specie nelle ultime settimane dove rumor e presunte fughe d'informazioni si stanno intensificando. Lo stesso Genki, che aveva condiviso dettagli su periodo di lancio e caratteristiche di Nintendo Switch 2, ha deciso di ritrattare e precisare di non aver mai visto la console, forse dopo aver ricevuto una visita degli avvocati di Nintendo.

Per il momento la compagnia di Kyoto non ha ancora fissato una data per la presentazione in pompa magna di Nintendo Switch 2, che potrebbe essere anticipata da un breve teaser trailer secondo un giornalista di VGC.