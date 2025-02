Lo smartphone Poco F6 Pro da 12+265 GB è al prezzo minimo storico su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Poco F6 Pro da 12+256 GB . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni è del 26%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni indicato da Amazon è 538.08€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le caratteristiche del Poco F6 Pro

Tra le caratteristiche di punta di questo modello troviamo elementi come una scheda tecnica di primo livello, un display di qualità per godersi al meglio i propri contenuti, una fotocamera principale all'altezza delle aspettative perfetta per chi adora fare fotografie e anche una funzione di ricarica ultra rapida.

I contenuti della confezione del Poco F6 Pro

Vediamo ora la scheda tecnica del Poco F6 Pro:

Dimensioni: 160.9 x 75 x 8.2 mm

160.9 x 75 x 8.2 mm Peso: 209 grammi

209 grammi Display: AMOLED da 6,67 pollici Risoluzione 1440 x 3200 Refresh rate a 120 Hz Touch sampling rate a 480 Hz Luminosità di picco 4000 nit Aspect Ratio 20:9

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 GPU: Adreno 740

Adreno 740 RAM: 12/16 GB di tipo LPDDR5X

12/16 GB di tipo LPDDR5X Storage: 256/512 GB o 1 TB di tipo UFS 4.0

256/512 GB o 1 TB di tipo UFS 4.0 Fotocamere posteriori: Principale Wide 50 MP, f/1.6 Grandangolare Ultra-Wide 8 MP, f/2.2 Macro 2 MP, f/2.4

Fotocamera frontale: Principale Wide 16 MP

Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6/7

802.11 a/b/g/n/ac/6/7 Bluetooth: 5.3 con A2DP/LE/aptX HD/LHCD

5.3 con A2DP/LE/aptX HD/LHCD Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale

Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale Resistenza agli elementi: Certificazione IP54

Certificazione IP54 Colori: Black White

Batteria: 5000 mAh

5000 mAh Prezzo: 12 GB RAM + 256 GB Storage | 579€ 12 GB RAM + 512 GB Storage | 629€ 16 GB RAM + 1 TB Storage | 699€



Vi lasciamo infine alla nostra recensione del Poco F6 Pro.