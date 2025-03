Lan Party Adventures: abbiamo giocato un interessante mix tra simulatore e avventura grafica

I simulatori vanno forte su PC, non solo quelli dedicati al mondo dei motori o a quello degli aerei. Su Steam è pieno di piccoli grandi successi che permettono agli utenti di lavorare nei campi più specifici, PC Building Simulator che oramai è al suo secondo capitolo ne è un ottimo esempio, come Car Mechanics Simulator che dopo essersi fatto un nome è arrivato anche su console. L'offerta è notevole e inizia a farsi dura per chi vuole lanciare un prodotto simile sul mercato, serve un'idea in più, un elemento che trasformi un'esperienza solitamente fredda e impersonale in qualcosa di più coinvolgente.

Modem ti odio

Il nostro ruolo in Lan Party Adventures è naturalmente quello del tecnico: dovremo installare i computer e renderli pronti per l'utilizzo posizionandoli nella giusta posizione insieme ai monitor, modificando e collegando i vari cavi necessari, accertandoci anche che il collegamento Internet funzioni a dovere. Oggi siamo abituati a collegare un cavo e pretendere che tutto funzioni, ma nei primi anni 2000, il periodo in cui è ambientato il gioco, le cose erano molto diverse. Soprattutto far funzionare Internet poteva diventare un vero incubo, con programmi appositi che facevano di tutto per metterci i bastoni tra le ruote. Figuratevi far funzionare in lan sette terminali diversi, mentre sei senza Internet perché nessuno ha un collegamento tascabile visto che nel 2000 Snake su Nokia e Torre di Hanoi erano ancora le maggiori killer app in circolazione.

Lan Party Adventures conterrà centinaia di oggetti che potremo utilizzare anche nella modalità sandbox

La parte più interessante di Lan Party Adventures non è metterti davanti a una replica perfetta dell'attività di tecnico, ma il modo in cui trasforma la pura manovalanza in enigmi degni di un'avventura grafica. Il gioco sarà composto da sette livelli, ciascuno della durata di circa un'ora, ma per ogni lan party organizzato dovremo vedercela con diversi imprevisti e tra questi ci sono anche, inevitabilmente, diversi problemi tecnici. Collegare il primo computer durante il primo livello introduttivo di Lan Party Adventures è un gioco da ragazzi fino a quando non dovremo far funzionare il modem; aver vissuto quegli anni aiuta ad aver confidenza con i diversi strumenti, ma la soluzione è da puzzle puro, esattamente come lo è cercare successivamente la password per ripristinare, definitivamente, la connessione. Lan Party Adventures è soprattutto un gioco, oltretutto con un mistero da risolvere: sembra che alcuni nostri amici siano scomparsi, e altri ne scompariranno durante l'avventura.