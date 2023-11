Starfield: aggiornamento 1.8.86 disponibile per tutti, fra DLSS e altre novità

L'aggiornamento 1.8.86 per la versione PC di Starfield è disponibile a partire da oggi per tutti gli utenti: fra le novità dell'update spicca l'atteso supporto ufficiale alla tecnologia DLSS di NVIDIA per upscaling, antialiasing DLAA, Reflex e Frame Generation.

Per Digital Foundry l'ultima patch di Starfield risolve tutti i problemi o quasi, consegnandoci finalmente quelle funzionalità che il titolo Bethesda avrebbe dovuto includere già al lancio, lo scorso settembre.

"A grande richiesta, abbiamo aggiunto la possibilità di mangiare cibo e bevande quando li si trova nello scenario", si legge nel post ufficiale del team di sviluppo. "Potete mettere qualcosa sotto i denti immediatamente o conservare la merenda per dopo: a voi la scelta."