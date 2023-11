The Division Resurgence, video di gameplay con i primi minuti su iPhone 15 Pro Max

IGN ha pubblicato un video di gameplay con i primi diciannove minuti della campagna di Tom Clancy's The Division Resurgence, catturati su iPhone 15 Pro Max utilizzando un controller fisico per i comandi.

È dunque possibile assistere all'introduzione cinematografica del gioco, sempre molto spettacolare, per poi passare a un breve tutorial e infine all'azione vera e propria, che ci mette subito alle prese con alcuni scontri a fuoco fra le strade di New York.

Come riportato alcuni giorni fa, la seconda beta di The Division Resurgence è iniziata lo scorso 16 novembre in alcuni territori, fra cui gli USA, ed è dunque da lì che provengono queste sequenze.