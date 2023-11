Spirittea è un successo anche grazie al Game Pass, Phil Spencer si congratula

Naturalmente il tutto va messo nella giusta prospettiva, come del resto fa Rose stesso all'interno del post celebrativo pubblicato su X. Quindi viene specificato che Spirittea è stato sviluppato da una sola persona, tanto per far capire che i costi di sviluppo non sono stati altissimi.

Mike Rose, il capo dell'editore indie No More Robots, ha pubblicato i primi numeri di Spirittea , titolo indie che ha raggiunto il successo anche grazie all'inclusione nel Game Pass (di cui Rose è sempre stato un fan sfegatato), tanto da ricevere le congratulazioni di Phil Spencer , il capo della divisione gaming di Microsoft.

I freddi numeri

Spirittea è stato lanciato lo scorso lunedì e durante la sua prima settimana ha prodotto vendite per 1 milione di dollari.

Sempre nello stesso periodo ha accumulato più di 150.000 giocatori tra PC, Nintendo Switch e Game Pass. Insomma, ha iniziato a produrre profitti dal giorno di lancio. I profitti della prima settimana sono stati tre volte i costi di produzione e la situazione non può che migliorare.

Su Nintendo eShop è stato top seller in tutti i territori. In futuro Spirittea sarà aggiornato con molte novità, come promesso da Rose.

Insomma, ci troviamo di fronte a un piccolo gioco che ce l'ha fatta e che a suo modo dimostra come lo sviluppo dei videogiochi possa essere ancora sostenibile a certi livelli, cui oltretutto basta davvero poco per arrivare al successo, in contrasto con i grandi progetti multimilionari, che non possono permettersi di fallire, pena un bagno di sangue o, addirittura, la chiusura di interi studi, come successo a Volition.

Spirittea su Steam