The Walking Dead: Destinies è così brutto che sta già producendo centinaia di meme

Guardando i video allegati ai post qui di seguito si capisce chiaramente perché GameMill non abbia fatto molto marketing per l'uscita del gioco, pur essendo tratto da una serie di successo, per quanto in calo.

Insomma, il gioco gode di filmati realizzati con dei fermo immagine delle scene 3D, le espressioni dei volti sembrano uscite da una parodia, i modelli 3D stessi sono da mani nei capelli e, quando il gioco è azione, la situazione peggiora anche, tra animazioni mal sincronizzate e compenetrazioni poligonali in ogni dove.

Considerate che The Walking Dead: Destinies viene venduto a 39,99€, per farvi capire a cosa ci troviamo innanzi. Che sia stato sviluppato alle stesse condizioni di Skull Island? Ossia in un solo anno e con gli sviluppatori costretti a periodi prolungati di crunch?